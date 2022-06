Formel 1: Hass-Nachrichten! Lewis Hamilton verteidigt TV-Moderatorin Naomi Schiff

Schiff war in den sozialen Medien in die Schusslinie geraten, nachdem sie beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 vor die Kameras getreten war. Die 28-Jährige selbst hatte ein Beispiel der abfälligen Kommentare gepostet. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)