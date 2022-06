Formel 1: Ferrari-Protest gegen Red Bull enthüllt kuriose Farce

Vor der Saison war es verboten, dass ein Teil vom Auto die begrenzende Line zwischen Strecke und Boxengasse überqueren darf. In der neuen Regel ist der Wortlaut anders: Dort steht, dass lediglich kein Rad die Linie überqueren darf. Die Regeländerung wurde in den Event Notes der neuen Saison jedoch nicht berücksichtigt, wegen eines „Copy and Pastes aus der Version von 2021″, wie Rennleiter Eduardo Freitas laut Steward-Statement bekannte.