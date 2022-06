Formel 1: "Lewis Hamilton hat Diva-Probleme" - Warum der Rekord-Weltmeister hinter Teamkollegen liegt

Platz 7 im Qualifying, Platz 4 im Rennen: Für den erfolgsverwöhnten Hamilton entspricht das noch immer nicht den Ansprüchen. Und was wieder einmal ein zusätzlicher Hieb war: Der junge, als Star der Zukunft hoch gehandelte Teamkollege George Russell war an beiden Tagen besser und vergrößerte damit auch den ohnehin hohen Abstand im teaminternen Duell in der Gesamtwertung (99:62).