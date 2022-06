Formel 1: Rassismus-Skandal! Lewis Hamilton von Ex-Weltmeister Nelson Piquet rassistisch beleidigt

Die Formel 1 erklärte in einem Statement: „Diskriminierende oder rassistische Sprache in jeglicher Form ist inakzeptabel und hat keinen Platz in der Gesellschaft. Lewis ist ein unglaublicher Botschafter unseres Sports und verdient Respekt. Seine unermüdlichen Bemühungen, Vielfalt und Inklusion zu steigern, sind für viele eine Lehre und etwas, dem wir uns bei der F1 verschrieben haben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)