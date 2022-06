Formel 1: Mick Schumacher? Nikita Mazepin stichelt gegen Haas-Pilot - und plant Comeback!

Wohin Mazepins Weg künftig führt, ist für ihn selbst noch ungewiss. Einen Abstecher in eine andere Rennserie oder eine Anstellung als Reservefahrer fasst er als mögliche Optionen ins Auge. Zunächst will der ehemalige Haas-Pilot aber Anfang Juli an der russischen Silk Way Rally teilnehmen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)