Formel 1: Verstappens Red-Bull-Kollege Sergio Perez im 3. Training wieder vorn

Verstappen, der in Baku noch nie auf dem Podium stand, hat in Aserbaidschan „noch eine Rechnung offen“, wie er vorab selbst sagte. Im Qualifying muss der Titelverteidiger mit einer perfekten Runde die Basis für die Begleichung eben dieser schaffen (Formel 1 in Baku: Das Qualifying in Baku im LIVETICKER).