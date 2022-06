Formel 1: Pressestimmen zum Grand Prix von Aserbaidschan

AS: „Ferrari zerstört sich selbst, totales Debakel von Ferrari in Aserbaidschan. Red Bull räumt alles weg mit einem Doppelsieg von Verstappen und Perez. Ferrari muss sich Gedanken darüber machen, was da los ist, sonst ist der WM-Zug bald abgefahren. Leclerc ist der Pechvogel des Wochenendes. Für Verstappen war es am Ende wie ein Spaziergang.“