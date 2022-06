Formel 1 - Rennen in Kanada heute LIVE ab 20 Uhr: Start & Übertragung im TV, Stream und Ticker

Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez, aktuell Zweiter der WM-Wertung, landete nach einem Einschlag in der Quali nur auf Rang 13, der WM-Drittplatzierte Charles Leclerc muss nach dem Tausch diverser Fahrzeugkomponenten an seinem Ferrari vom vorletzten Platz aus in das Rennen gehen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)