Formel 1: Stimmen zum Rennen in Kanada mit Verstappen, Hamilton, Vettel, Sainz

Charles Leclerc (Ferrari), Rang 5: „Eigentlich bin ich sehr frustriert. Der zweite Teil war okay, aber ganz am Anfang konnte ich überhaupt nichts machen. Es ging nur darum, geduldig zu bleiben. Am Ende hat es dann richtig Spaß gemacht. Wenn man alles berücksichtigt, dann war Platz fünf das bestmögliche Ergebnis.“