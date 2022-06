Formel-1-Zoff! Red Bull wirft Mercedes billige Tricks in Bouncing-Debatte vor

Sky-UK-Experte Martin Brundle kontert: „Ich will nicht herunterspielen, was Lewis und George da durchmachen, das sieht schon schmerzhaft aus. Aber die anderen Teams zu fragen, ob man die Regeln ändern kann, um Mercedes zu helfen? Das ist ein bisschen so, als würde man einen Truthahn bitten, sich für das Weihnachtsfest stark zu machen.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)