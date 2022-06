Formel 1: Verstappen in Montreal mit erster Bestzeit - Schumacher mit zweitwenigsten Runden

Eine genaue Formel werde noch ausgearbeitet. Hierzu wurden am Freitag zunächst Daten gesammelt, dennoch feilten einige Teams an ihrer Fahrzeugeinstellung. Hamilton etwa testete ein Loch im Unterboden seines Mercedes. „Wir müssen verstehen, was die FIA überwachen und untersuchen will“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei Sky.