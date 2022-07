Bottas in Silverstone vor Hamilton

Schnellster bei den wechselnden Bedingungen war Valtteri Bottas im Alfa Romeo (1:42,249 Minuten) vor Hamilton (+0,532), der sich während der Wartezeiten zwischenzeitlich an die Boxenmauer stellte und den Fans zu winkte. Schon am Freitag waren die Tribünen gut gefüllt, am Wochenende werden zum Formel-1-Klassiker insgesamt 400.000 Zuschauer erwartet.