Fan-Eklat in Formel 1: Fahrer um Sebastian Vettel fordern harte Strafen & lebenslange Sperren

Vettel ergänzte: „Wer so handelt, der sollte sich schämen. Was mich angeht, so sollte man solche Leute auf Lebenszeit von Rennanlagen aussperren. Wir sollten da null Toleranz zeigen. Ich habe nichts gegen Fans, die eins trinken und Spaß haben. Aber das ist keine Entschuldigung, sich daneben zu benehmen.“