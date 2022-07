Formel 1 - Aufstand gegen Rennleitung: Darum streiten Vettel, Alonso & Lewis Hamilton mit der FIA

Sebastian Vettel platzte in Spielberg endgültig der Kragen. Desillusioniert verließ er das wie üblich am Freitag angesetzte Fahrerbriefing vorzeitig und nahm dafür auch den darauf folgenden Ärger in Kauf. 25.000 Euro auf Bewährung brummte ihm der Automobilweltverband FIA auf.