Formel 1: Darum ging Hamilton nach dem Rennen zu Boden! Mercedes mit "unglaublichem Comeback" in Frankreich

Auch, wenn es in Le Castellet nicht zum ersten Platz reicht, lesen sich die Zahlen des Seriensiegers der letzten Jahre unglaublich: Zum 187. Mal steht Hamilton am Sonntag auf dem Podium, 103 Siege und Poles hat er auf dem Weg zu seinen sieben WM-Titeln eingefahren, also mehr als ein Drittel aller bestrittenen Rennen gewonnen.