Formel 1: Ferrari-Debakel in Ungarn! Max Verstappen zaubert und siegt

Bei leichtem Nieselregen holte Red Bull Verstappen an die Box und zwang Ferrari so zum Handeln: Auch Leclerc kam rein, hatte dann mit den harten Streifen auf der Strecke aber keine Chance gegen den in dieser Phase plötzlich viel schnelleren Niederländer - obwohl dieser Leclerc mit seinem Dreher sogar noch einen Gefallen tat.