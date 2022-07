Formel 1: „Konnte nicht mehr hinschauen“ - Wie Ferrari-Chef Binotto um Sieg von Leclerc zitterte

Über den Funk gab der 24-Jährige eine Problematik mit dem Gaspedal an. „Das war extrem stressig. Das Gaspedal ist mitten in der Kurve steckengeblieben. Das Gas war zwischen 20 und 30 Prozent offen. Vor allem in den langsamen Kurven, speziell in Kurve drei war das sehr schwierig“, sagte Leclerc. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)