Formel 1 nach Österreich: Problem-Fans in Spielberg, Sebastian Vettel & Ferrari | Kolumne von Peter Kohl

Wie nahe Himmel und Hölle in der eigenen Gefühlswelt zusammen liegen können, hat Carlos Sainz jr. in Österreich erfahren. Vor einer Woche in Silverstone noch der Strahlemann nach seinem 1. GP-Sieg überhaupt in seiner Karriere. Wenige Tage darauf am Boden zerstört, weil die zarte Pflanze der Hoffnung auf den Gewinn des WM-Titels nach kapitalem Motorschaden in den Flammen im Heck seines Ferrari sich wohl in Rauch aufgelöst hat.