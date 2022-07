Formel 1: Sebastian Vettel schlägt Mick Schumacher als Nachfolger vor

Vettel hatte am Donnerstag etwas überraschend das Ende seiner Karriere nach der Saison angekündigt. Am Sonntag (15.00 Uhr im LIVETICKER) bestreitet der 35-Jährige seinen letzten Grand Prix in Ungarn, insgesamt stehen bis zum Jahresende noch zehn Rennen an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)