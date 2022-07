Formel 1: "Theater muss aufhören!" Red Bull sauer nach Ungarn-Quali - Stimmen von Verstappen, Vettel und Co.

„Im ersten Run in Q3 hat er sich verbremst und die Vorderreifen litten darunter. Im zweiten Run stand ihm nicht die volle Motorenleistung zur Verfügung. Wir glauben zu wissen, was es ist. Der Tausch dieses Teils ist ohne Strafe möglich. Aber so ein Ergebnis hier ... Singapur, Monte Carlo und hier sind die drei Kurse, wo du dir so etwas nicht wünscht. Wir brauchen viel Glück.“