Mick Schumacher über Preis für Vater: "Sehr, sehr stolz"

Formel-1-Pilot Mick Schumacher hat die Verleihung des Staatspreises des Landes Nordrhein-Westfalen an seinen Vater Michael krankheitsbedingt aus der Ferne verfolgt - und trotz der Distanz große Emotionen verspürt. "Es war großartig, das zu sehen. Es ist die größte Ehre in diesem Land, diese Auszeichnung zu bekommen", sagte Schumacher junior am Donnerstag im Vorfeld des Großen Preises von Frankreich (Sonntag/15.00 Uhr/Sky).