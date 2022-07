Sainz fährt im Regen erstmals auf Pole

Ein kleines Desaster erlebten Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) und Mick Schumacher. Vettel landete einen Tag vor seinem 35. Geburtstag in seinem Aston Martin nur auf Rang 18, Schumacher wurde Vorletzter - ein herber Rückschlag für den Haas-Piloten, der am Sonntag eigentlich seine ersten WM-Punkte anpeilen wollte. Für das Rennen wird besseres Wetter erwartet, umso schwieriger wird es werden, Positionen gutzumachen. Fanliebling und Lokalmatador Lewis Hamilton (Mercedes) geht als Fünfter in sein Heimspiel.