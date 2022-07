Ungarn: Sainz im ersten Training vorne

Für Sebastian Vettel (Heppenheim), der am Donnerstag das Ende seiner Karriere am Saisonende bekannt gegeben hatte, reichte es im Aston Martin zu Platz elf. Als er am Freitag als einer der ersten Piloten auf die Strecke fuhr, brandete lauter Jubel auf. Mick Schumacher (Haas) fuhr den 18. Rang ein. McLaren-Pilot Lando Norris (England) landete auf dem vierten Platz - und damit vor Mercedes-Fahrer George Russell, Sergio Perez (Mexiko) im zweiten Red Bull und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.