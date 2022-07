Formel 1: Verstappen deklassiert Konkurrenz im Silverstone-Training

Fanliebling Lewis Hamilton (Mercedes) konnte das Tempo an der Spitze nicht mitgehen, scheint als Fünfter (+0,587) aber in Schlagdistanz zu Ferrari zu sein. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim/+1,692) landete im Aston Martin auf Rang zwölf, Mick Schumacher (+1,609) schaffte es als Neunter in die Top Ten.