Video-Appell: Formel-1-Fahrer werben für Toleranz

Am Samstagmorgen, wenige Stunden vor dem dritten Training (13.00 Uhr) und dem Qualifying (16.00 Uhr/beide Sky) vor dem Großen Preis von Ungarn in Budapest, wandten sich die Stars Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. direkt an die Fans. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)