"Distanz zur Realität": Experten prophezeien Audi schwierigen Start in Formel 1

Danner - der am Sonntag bei beim AvD Motor und Sport Magazin auf SPORT1 dabei sein wird - sieht in dieser Aussage eine „Distanz zur Realität, um nicht zu sagen eine Realitätsfremde. Denn in der Formel 1 liegt die Latte so brutal hoch, da habe ich keine Lösung, wie das gehen soll, wie man das in der Zeit schaffen soll.“ Er drücke aber „alle Daumen, die ich habe, denn ich möchte natürlich einen guten, einen erfolgreichen Audi sehen“, sagte Danner.