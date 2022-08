Formel 1: Aufholjagd zum Sieg? Verstappen auf Schumachers Spuren

Leclerc, dessen Rückstand in der WM auf Verstappen ohnehin schon 80 Punkte beträgt, muss einräumen: „Egal, was wir heute gemacht hätten, an unserer Startposition (im Vergleich zu Verstappen; Anm. d. Red.) hätte das nichts geändert. Unser Auto war heute einfach nicht auf ihrem Level.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)