Formel 1, Qualifying Spa: Sainz nach Strafen-Chaos auf der Pole - Verstappen dominiert

Vettel wiederum startet trotz des hauchdünnen Ausscheidens in Q1 von Platz 10. „Es ist natürlich doof, wenn es so wenig ist, aber die letzte Runde war auch nicht so gut“, sagte der viermalige Weltmeister bei Sky über sein frühes Aus. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)