Formel 1: Chaos-Start in Spa - Lewis Hamilton nach Crash ausgeschieden

„Was für ein Idiot. Der weiß nur, wie man fährt, wenn er von P1 losfährt“, polterte Alonso am Boxenfunk. In der Wiederholung war deutlich zu sehen: Der Alpine-Pilot hat Hamilton genug Platz gelassen, der siebenmalige Weltmeister ist derweil in die Spur von Alonso hineingezogen, weshalb sein Auto aufgestiegen ist.