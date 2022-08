Formel 1: Daniel Ricciardo und McLaren lösen Vertrag auf - Piastri als Nachfolger?

„Es war ein Privileg, in den letzten beiden Saisons Teil der McLaren-Familie zu sein, aber nach mehrmonatigen Gesprächen mit Zak [Brown] und Andreas [Seidl] haben wir beschlossen, meinen Vertrag mit dem Team vorzeitig aufzulösen und uns darauf zu einigen, dass sich unsere Wege am Ende dieser Saison trennen“, bestätigt Ricciardo in einer Mitteilung. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)