Formel-1-Enthüllung: Hamilton an Veränderung "interessiert" - Wechsel scheiterte an Vettel

In der laufenden Saison schickt sich Max Verstappen an, den WM-Titel zu verteidigen. Und in der Teamwertung läuft aufgrund der Schwäche von Mercedes alles auf einen neuen Weltmeister hinaus. „Die ganze Organisation gewöhnt sich ans Gewinnen und es ist wie eine Droge. Es macht süchtig“, beschrieb Horner die neue Gier im Team. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)