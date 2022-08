Formel 1: "Ferrari tut seltsame Dinge" - Stimmen zum Rennen in Spa mit Alonso, Vettel, Leclerc, Schumacher

Lewis Hamilton (Mercedes) - ausgeschieden - zu seinem Unfall mit Fernando Alonso (während des Rennens): „Er war in meinem toten Winkel, ich habe ihn nicht gesehen. Es tut mir einfach so leid für das Team. Es ist mir egal, was er sagt, es war mein Fehler. So etwas passiert.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)