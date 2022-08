Formel 1: Hamilton denkt an Vertragsverlängerung - Ex-Weltmeister immer noch auf Mission

Auch der angekündigte Rücktritt seines langjährigen Weggefährten, Konkurrenten und Freundes Sebastian Vettel (Heppenheim) zum Saisonende „lässt mich nicht über meine Zukunft nachdenken. Aber es ist eine Wink, dass ich mich in diesem Teil meiner Karriere befinde, in dem Menschen, die so lange mit mir Rennen gefahren sind, anfangen aufzuhören“, sagte Hamilton. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)