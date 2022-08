Formel 1 heute: Qualifying in Belgien mit Vettel, Verstappen, Schumacher, Leclerc LIVE im TV, Stream, Ticker

„Ich glaube immer noch an meine Titelchancen“, sagte Leclerc bei der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Belgien. Allerdings „brauche“ er dafür eine Serie wie Vettel in der Saison 2013: „Wir müssen das versuchen.“ (NEWS: Leclerc will es wie Vettel machen)