Formel 1: "Sag mal geht‘s noch?!" - Experte kritisiert Hamilton

„Leclerc ist definitiv als Fahrer in der Lage auf Augenhöhe zu fahren, aber es muss auch das Auto mitspielen“, meinte Danner, der eine Fortsetzung der Red-Bull-Dominanz erwartet: „In Monza und Zandvoort wird es bestimmt etwas anders aussehen, aber insgesamt wird sich wenig ändern. Da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen“, wenngleich der Red Bull „wohl nicht ganz so dominant, wie in Spa“ auftreten wird. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)