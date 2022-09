Der Formel 1 entgeht ein Rockstar: Warum dieses US-Toptalent nicht wechseln darf

Doch warum ist sich der Italo-Amerikaner in Hertas Fall so sicher? Der Grund dafür ist fast ein Jahr her: Andrettis Sohn Michael will mit seinem Team Andretti Autosport den Sauber-Rennstall (derzeit Alfa Romeo) in der Formel 1 übernehmen und den jungen Herta, der auch in der IndyCar-Serie für ihn fährt, als Fahrer gleich mitbringen. Schon einmal schnuppert Herta also an der F1, bekommt aber auch damals schlussendlich keine Chance, weil die Übernahme am Geld scheitert.