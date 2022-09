Formel 1: Hass-Kommentare gegen Red-Bull-Strategin - AlphaTauri wehrt sich gegen Verschwörungsvorwürfe

Doch was genau war passiert? In der 42. Runde des Rennens in Zandvoort fuhr AlphaTrauris Yuki Tsunoda an die Box, um sich neue Reifen zu besorgen. Im Anschluss klagte der Fahrer jedoch über ein loses Rad und musste deshalb seinen Boliden abstellen, neu starten und dann erneut an die Box fahren.