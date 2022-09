Formel 1: Schweigeminute für Queen Elizabeth II.

Vor dem ersten Freien Training in Monza wurde am Freitag eine Schweigeminute abgehalten. „Die Formel 1 trauert um Ihre Majestät Königin Elizabeth II. Mehr als sieben Jahrzehnte lang hat sie ihr Leben mit Würde und Hingabe dem öffentlichen Dienst gewidmet und so viele Menschen auf der ganzen Welt inspiriert“, teilte Geschäftsführer Stefano Domenicali mit.