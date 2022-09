Formel 1: "Über Tisch gezogen!" Steiner sauer, aber Lob für Mick Schumacher - die F1-Stimmen zum Monza-GP

„Es war ein gutes Rennen, ich hätte es nicht so erwartet. Es hat Spaß gemacht. Ich bin sehr dankbar, dass ich mich durcharbeiten und die Punkte holen konnte. Am Ende war es so, dass die beiden Autos hinter mir frischere Reifen hatten. Daher war ich froh, dass es so geendet ist. Aber grundsätzlich sollten Rennen nicht so enden. Was spricht denn dagegen, das Rennen einfach zu verlängern?“