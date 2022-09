Sebastian Vettel fährt nach Karriereende beim Race of Champions

Seine Formel-1-Karriere endet im November, so ganz wird Sebastian Vettel aber nicht auf Motorsport verzichten. Der 35-Jährige tritt kurz nach dem Jahreswechsel wieder beim traditionsreichen Race of Champions (ROC) an, das teilten die Organisatoren mit. Gefahren wird am 28. und 29. Januar in Schweden, wie zu Beginn dieses Jahres müssen die Piloten aus den unterschiedlichsten Motorsport-Disziplinen dann einen Rundkurs auf Eis und Schnee bewältigen.