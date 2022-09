Verstappen gewinnt in Monza - WM-Titel ganz nah

Theoretisch kann Verstappen bereits im kommenden Rennen in Singapur (2. Oktober) seinen zweiten Titel perfekt machen, wahrscheinlicher ist es beim folgenden Rennen in Japan (9. Oktober). Im Klassement hat er nun 116 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Leclerc. Noch sechs Rennwochenenden stehen in diesem Jahr an.