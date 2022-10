Cockpit-Kampf in der Formel 1! Mick Schumacher patzt in Austin - Onkel Ralf kritisiert Haas-Teamchef Steiner

„Da oben ist es sehr windig, der Belag uneben und diese Autos sind einfach sehr am Limit“, erklärt der Deutsche seinen Dreher in Kurve eins, der ihn als 19. am Samstag schon im ersten Quali-Segment ausscheiden lässt - 0,162 Sekunden hinter Teamkollege Kevin Magnussen, der 16. wird.