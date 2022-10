FIA gibt Budget-Untersuchungsergebnisse am Montag bekannt

Der Automobil-Weltverband FIA wird die für Mitte der Woche angekündigten Ergebnisse seiner Budgetprüfungen aller Formel-1-Teams erst am kommenden Montag veröffentlichen. Dies teilte die FIA am Mittwoch mit. Die Analysen seien „ein langer und komplexer Prozess, der fortgeführt werde“, hieß es in dem Statement.