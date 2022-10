Formel 1: Comeback-Plan von Sebastian Vettel? Ex-Champion lässt vor Suzuka aufhorchen

Wenn also im nächsten Jahr Bedarf an einem Ersatzfahrer bestünde, stehe er zur Verfügung. Er wünsche keinem Kollegen einen Ausfall: „Aber ich hätte nichts dagegen, jederzeit wieder ein Rennen in Suzuka zu bestreiten“, sagte Vettel mit einem Augenzwinkern. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)