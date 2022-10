Formel 1: Red-Bull-Strafe steht fest! Das sind die Folgen für Max Verstappen

Das Team von Weltmeister Max Verstappen muss sieben Millionen Dollar zahlen und verliert in den kommenden zwölf Monaten wertvolle zehn Prozent Entwicklungszeit im Windkanal. Das teilte der Automobil-Weltverband FIA am Freitag vor dem Großen Preis von Mexiko (am Sonntag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) mit.