Formel 1: heute Entscheidung im Budgetstreit - verliert Verstappen den WM-Titel?

Und darum geht es: Seit 2021 gibt es erstmals in der Geschichte eine Budgetobergrenze, um die Chancen im Feld anzugleichen. Vor dem Rennen in Singapur waren Berichte aufgetaucht, nach denen zwei Teams diese Grenze überschritten haben sollen. Eines davon deutlich, angeblich ist es Red Bull - im Jahr, in dem Verstappen knapp den Titel gewann. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)