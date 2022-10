Formel 1: "Niemand wird sich an mich erinnern" - Sebastian Vettel zeigt sich melancholisch

Doch obwohl der Deutsche viermal Weltmeister wurde, ist er sich sicher, dass sich irgendwann niemand mehr an ihn erinnern wird. „Ich habe einmal jemanden sagen hören: ‚Man wird sich nur so lange an dich erinnern, bis die letzte Person, die sich an dich erinnert, stirbt‘“, sagte er im Aston-Martin-Feature Undercut.