Formel 1: Ferrari mit erster Bestzeit beim Training in Austin

Verstappen klagte über Probleme auf der Vorderachse in langsamen Kurven. Ambitionen für das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) hat Verstappen genug. Mit einem Sieg würde er Red Bull den Titel in der Konstrukteurs-WM bescheren. Zudem würde den Rekord für die meisten Siege in einer Saison von Michael Schumacher und Sebastian Vettel (beide 13) egalisieren.