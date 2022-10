Formel 1: Strafe droht! Verliert Pérez den Sieg beim Chaos-GP in Singapur?

So geht man bei der Konkurrenz davon aus, dass sich der Red-Bull-Pilot gleich in zwei Safety-Car-Phasen zu weit - also mehr als zehn Wagenlängen - hinter das Safety Car hat zurückfallen lassen. Sollten die Kommissare Pérez bestrafen, droht eine Zehn-Sekunden-Strafe. In diesem Fall würde Charles Leclerc im Nachhinein zum Sieger ernannt werden.