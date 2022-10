Formel 1: Verstappen holt Pole Position in Mexiko

Weltmeister Max Verstappen greift in der Formel 1 nach dem nächsten Sieg und einem Rekord. Der Red-Bull-Star sicherte sich am Samstag in 1:17,775 Minuten die Pole Position beim Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky) und hat dabei das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton im Nacken. Lokalmatador Sergio Perez, der entlang des Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt lautstark gefeiert wurde, wurde Vierter.